«Зенит» готов заплатить 30+ млн евро за 19-летнего форварда «Васко» Райана. Игрок не против перехода в РПЛ («Чемпионат»)

«Зенит» готов заплатить более 30 млн евро за форварда «Васко» Райана.

«Зенит» продолжает переговоры с «Васко да Гама» по 19-летнему форварду Райану , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Несколько предложений уже отклонили, но российский клуб продолжит переговоры. «Зенит» готов заплатить за бразильца более 30 млн евро. Сам футболист не против переехать в Россию

Ранее сообщалось, что «Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за нападающего и оценивает его в 50 млн евро.

Райан играет за взрослую команду «Васко» с лета 2023 года. Он провел 98 матчей и забил 23 гола.