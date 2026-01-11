Депутат Терюшков о возвращении пива на стадионы: «Допустимо в непрозрачной таре, без логотипов, исключительно на отдельном секторе. Реклама не спортивных объектах недопустима»
Депутат Терюшков о возвращении пива на стадионы: допустимо в непрозрачной таре.
Депутат Госдумы РФ, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался на тему возвращения пива на стадионы.
– Как вы считаете, нужно ли возвращать пиво на стадионы?
– Пиво в непрозрачной таре, без логотипов, исключительно на отдельном выделенном секторе допустимо, реклама пива на объектах спорта, телевизионных и интернет-трансляциях – нет, – сказал Терюшков.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
