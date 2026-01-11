В махачкалинском «Динамо» упразднили должность президента, которую занимал Гаджиев. Он стал почетным президентом

В махачкалинском «Динамо» упразднили должность президента.

В махачкалинском «Динамо» упразднили должность президента, которую занимал Гаджи Гаджиев.

Гаджиев стал почетным президентом «Динамо».

«Общее собрание учредителей клуба приняло решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции. Вместе с тем, учитывая выдающийся вклад Гаджи Муслимовича Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского «Динамо», решением высшего органа управления ему был присвоен статус «Почетного президента». Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг», – сказал председатель Общего собрания учредителей «Динамо» Магомед Багаудинов.

На должности почетного президента Гаджиев сосредоточится на подготовке резерва для футбольного клуба, заявил заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов.

– Гаджи Муслимович в основном будет заниматься подготовкой резерва «Динамо». Его опыт неоценим, никто не отказывается от его помощи. Гаджиев воспринял решение нормально, он полон сил работать дальше. Если тренерский штаб обратится к нему за советом, он всегда поможет.

– На «Динамо» изменения могут как‑то отразиться?

– Надеемся, что нет. Руководство приняло такое решение, мы его исполняем, – сказал Будунов «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала с 15 очками идет 13‑м место в таблице Мир РПЛ.