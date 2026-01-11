Булыкин о Жерсоне: «Просто сбежал, очень некрасивый уход. «Зенит» на эти деньги найдет футболиста лучше – того, кто будет хотеть играть здесь»

Булыкин о Жерсоне: он просто сбежал, за эти деньги «Зенит» найдет игрока лучше.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин критически высказался о переходе Жерсона из «Зенита» в «Крузейро ».

Бразильский полузащитник ранее покинул петербургский клуб, к которому присоединился минувшим летом. Контракт 28-летнего игрока с сине-бело-голубыми был рассчитан до 30 июня 2030 года.

«Уход Жерсона получился очень некрасивым, похоже на то, что он просто сбежал из «Зенита». Лично я такое не одобряю.

Но «Зенит» все равно вернул потраченные деньги, поэтому сильно расстраиваться никто не будет. Уверен, на эти деньги они смогут найти футболиста лучше – того, кто будет хотеть играть в России, в «Зените », – сказал Булыкин.

За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел 15 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 2 гола и получил 2 желтые карточки.

