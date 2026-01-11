«Реал» выиграет у «Барсы» – 3:1 или 3:2». Корнеев о класико в финале Суперкубка Испании
Корнеев о класико в финале Суперкубка Испании: «Реал» выиграет – 3:1 или 3:2.
Экс-футболист сборной России и «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что «Реал» обыграет каталонцев в финале Суперкубка Испании.
«Мне кажется, «Реал» выиграет. Счет? 3:1 или 3:2. Вот такой мой прогноз», – заявил Корнеев.
Команды сегодня разыграют трофей в Саудовской Аравии. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
