Энрике об отказе Дембеле продлить контракт с «ПСЖ»: «Это не имеет ничего общего с реальностью. Нас пытаются дестабилизировать с помощью фейковых новостей»

Энрике об отказе Дембеле продлить контракт с «ПСЖ»: фейковые новости.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике опроверг информацию об отказе Усмана Дембеле продлить контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что нападающий отклонил предложение парижан с зарплатой в 30 млн евро, так как хочет получать в два раза больше.

«Это всего лишь слухи, вокруг «ПСЖ» всегда ходят слухи. Мы к этому привыкли.

Это частная информация, и так оно и останется. Существует много фейковых новостей. Вы можете считать это важным, чтобы дестабилизировать игроков и команду, но ничего подобного не произойдет. Переговоры – это нормально, но они остаются конфиденциальными. Мы знаем, чего хотим, и это самое главное.

Мы спокойны и собраны, как обычно. Обычно проблемы нужно решать на поле, но сейчас люди пытаются дестабилизировать нас вне поля с помощью подобных фейковых новостей. Но это не имеет ничего общего с реальностью», – заявил Энрике во время пресс-конференции.

Когда журналист спросил о том, следует ли «ПСЖ» сохранить обладателя «Золотого мяча», тренер молчал около десяти секунд, потом улыбнулся и сказал по-французски: «Вопрос к спортивному директору. Вы можете поговорить с Луишем Кампушем и спросить его».