«Москва по уровню жизни вне всяких сравнений, но Петербург не отстает. Там легче передвигаться, у каждого свои преимущества». Ахметов о городах

Ахметов: в Москве комфортнее, но в Петербурге легче передвигаться.

Ильзат Ахметов сравнил условия жизни в Москве и Санкт‑Петербурге.

Полузащитник «Зенита » сейчас играет за «Крылья Советов» на правах аренды. Ранее он также выступал за ЦСКА , «Краснодар» и «Рубин».

– Если сравнивать Петербург и Москву, где тебе комфортнее?

– В Москве было комфортнее, но и Петербург хороший город, мне там очень нравилось. Это такие большие города, у каждого свои преимущества.

По уровню жизни Москва вне всяких сравнений, но и Петербург не отстает. Что мне нравилось в Петербурге – там легче передвигаться. Легко добраться до базы и до города, – сказал Ахметов.