«Москва по уровню жизни вне всяких сравнений, но Петербург не отстает. Там легче передвигаться, у каждого свои преимущества». Ахметов о городах
Ахметов: в Москве комфортнее, но в Петербурге легче передвигаться.
Ильзат Ахметов сравнил условия жизни в Москве и Санкт‑Петербурге.
Полузащитник «Зенита» сейчас играет за «Крылья Советов» на правах аренды. Ранее он также выступал за ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин».
– Если сравнивать Петербург и Москву, где тебе комфортнее?
– В Москве было комфортнее, но и Петербург хороший город, мне там очень нравилось. Это такие большие города, у каждого свои преимущества.
По уровню жизни Москва вне всяких сравнений, но и Петербург не отстает. Что мне нравилось в Петербурге – там легче передвигаться. Легко добраться до базы и до города, – сказал Ахметов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
