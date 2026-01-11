Виталий Дьяков: «К «Спартаку» нельзя быть равнодушным: либо любишь, либо ненавидишь. Красно-белые не становятся середняками. В клубе чехарда в тренерском штабе и в руководстве»

Дьяков: к «Спартаку» нельзя быть равнодушным: либо любишь, либо ненавидишь.

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о проблемах «Спартака».

«Середняком «Спартак» точно не становится. Те, кто родился в 80-е и 90-е, видели, как «Спартак» из года в год становился чемпионом, как «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Все к этому правда привыкли. И с тех пор от «Спартака» всегда именно такие ожидания. Поэтому по сей день «Спартак» и является такой самой обсуждаемой командой.

К этому клубу нельзя быть равнодушным: ты либо любишь «Спартак», либо ненавидишь. Я думаю, что это все идет с тех пор. Что поделать, что в последние год команда выступает так неудачно? Опять не складывается очередной сезон у «Спартака».

Сейчас в клубе постоянная чехарда в тренерском штабе и в руководстве. Чтобы был результат, нужна стабильность. А когда у тебя постоянные перестройки, перестановки и изменения на ведущих позициях, то не будет никакой стабильности, а, значит, и результата тоже. Представьте — приходит один руководитель на место другого и говорит: тренера убирать, систему поменять. Потом уже третий приходит на место второго и снова все по-новому. Поэтому логично и понятно, откуда у «Спартака» такие результаты в последние годы», – сказал Дьяков.