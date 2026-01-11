  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий о возвращении России: «Будет трудно, но тем лучше! Мы такой народ, что нам нужны сложности – тогда мы все преодолеваем»
49

Непомнящий о возвращении России: «Будет трудно, но тем лучше! Мы такой народ, что нам нужны сложности – тогда мы все преодолеваем»

Непомнящий о возвращении России: будет трудно, но нашему народу нужны сложности.

Экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном возвращении России к международным соревнованиям.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Я мечтаю о том, что в 2026 году закончится изоляция российского футбола! Очень хочется, чтобы мы снова влились в международные игры и смогли себя там достойно проявлять.

Боюсь, нам, конечно, будет трудно, когда мы вернемся. Но не зря же говорят, что для нас чем труднее, тем лучше! Мы такой народ, что нам нужны эти сложности, трудности. И тогда мы все преодолеваем», – сказал Непомнящий.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36324 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
logoСборная России по футболу
logoУЕФА
психология
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев про отстранение России: «У нас все давно согласовано с Америкой. Европа на коленях и ни на что не влияет. Америка и Россия – вот две великие державы, остальные – дерьмо»
9 января, 21:10
Юрий Заварзин: «Ситуация с США и Венесуэлой не повлияет на возвращение России. В ближайшие 5-10 лет никто нас не пустит. Всегда найдутся Украина, страны Балтии, Чехия, которые будут против»
9 января, 19:04
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
9 января, 16:48
Юрий Белоус: «Уверен, что Россия сыграет на ЧМ-2030, она вернула себе величие. Хотя путь снятия санкций не такой быстрый, если вспомнить Октябрьскую революцию»
8 января, 19:43
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52