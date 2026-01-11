Непомнящий о возвращении России: «Будет трудно, но тем лучше! Мы такой народ, что нам нужны сложности – тогда мы все преодолеваем»

Непомнящий о возвращении России: будет трудно, но нашему народу нужны сложности.

Экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном возвращении России к международным соревнованиям.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Я мечтаю о том, что в 2026 году закончится изоляция российского футбола! Очень хочется, чтобы мы снова влились в международные игры и смогли себя там достойно проявлять.

Боюсь, нам, конечно, будет трудно, когда мы вернемся. Но не зря же говорят, что для нас чем труднее, тем лучше! Мы такой народ, что нам нужны эти сложности, трудности. И тогда мы все преодолеваем», – сказал Непомнящий.