Селюк не исключил, что Яя Туре снова поработает тренером в РПЛ: «Он же уже приезжал в «Ахмат», но Талалаев не дал ему продемонстрировать свои идеи»
Селюк не исключил, что Яя Туре снова поработает тренером в РПЛ.
Агент Дмитрий Селюк, ранее представлявший интересы экс‑хавбека «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, допустил, что ивуариец снова поработает тренер в Мир РПЛ.
42‑летний Туре сейчас работает ассистентом главного тренера сборной Саудовской Аравии. Ранее он работал в России в 2021 году в тренерском штабе «Ахмата».
– У Яя Туре есть желание снова попробовать себя в качестве тренера в РПЛ?
– Посмотрим, никогда не говори никогда. Он же уже приезжал в «Ахмат». Но, к сожалению, Талалаев не дал ему тогда продемонстрировать свои идеи. Жизнь покажет, – сказал Селюк.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36323 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости