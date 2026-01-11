Селюк не исключил, что Яя Туре снова поработает тренером в РПЛ: «Он же уже приезжал в «Ахмат», но Талалаев не дал ему продемонстрировать свои идеи»

Селюк не исключил, что Яя Туре снова поработает тренером в РПЛ.

Агент Дмитрий Селюк, ранее представлявший интересы экс‑хавбека «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре , допустил, что ивуариец снова поработает тренер в Мир РПЛ .

42‑летний Туре сейчас работает ассистентом главного тренера сборной Саудовской Аравии . Ранее он работал в России в 2021 году в тренерском штабе «Ахмата ».

– У Яя Туре есть желание снова попробовать себя в качестве тренера в РПЛ?

– Посмотрим, никогда не говори никогда. Он же уже приезжал в «Ахмат». Но, к сожалению, Талалаев не дал ему тогда продемонстрировать свои идеи. Жизнь покажет, – сказал Селюк.