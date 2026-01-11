«Локо» не может договориться с Фассоном о продлении контракта. Переговоры продолжаются, бразилец хочет остаться («СЭ»)

«Локомотив» не может договориться с Фассоном.

«Локомотив » пока не может договориться о продлении контракта с защитником Лукасом Фассоном .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры продолжаются, бразилец хочет остаться в клубе.

Сообщалось, что 24-летним футболистом интересуются бразильские и европейские клубы.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Срок контракта игрока истекает летом 2026 года.