«Локо» не может договориться с Фассоном о продлении контракта. Переговоры продолжаются, бразилец хочет остаться («СЭ»)
«Локомотив» не может договориться с Фассоном.
«Локомотив» пока не может договориться о продлении контракта с защитником Лукасом Фассоном.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры продолжаются, бразилец хочет остаться в клубе.
Сообщалось, что 24-летним футболистом интересуются бразильские и европейские клубы.
Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 20 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Срок контракта игрока истекает летом 2026 года.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
