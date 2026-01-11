Инфлюенсер Риверс заявила, что болеть за «Реал» скучно из-за разгромов: «С «Хетафе» интереснее». Фанатка «Мадрида» Борро ответила: «В этом сезоне «сливочные» не такого уровня»
Испанские инфлюенсеры поспорили на тему футбола и мадридских клубов.
Инфлюенсер Марина Риверс выпустила документальный сериал «Марина Риверс: Мои идеальные выходные» в коллаборации с другим известным блогером Люсией Борро.
Борро публикует контент, связанный с «Реалом», у нее почти 3 миллиона подписчиков в TikTok и 1,2 млн подписчиков в инстаграме. На Риверс в инстаграме подписаны 2,2 млн человек.
Риверс, говоря в сериале на футбольную тему, призналась, что болеет за «Хетафе», а также подшучивает над «Реалом».
«Вот о чем я говорю: когда ты болеешь за «Хетафе», все намного интереснее. Быть болельщиком «Реала» скучно, потому что ты приедешь, и «Реал» раздавит тебя со всех сторон. Так что, если ты болеешь за «Хетафе», ты получаешь что-то иное…» – сказала Риверс.
«Нет, в этом сезоне «Реал» не достиг такого уровня, честно говоря», – ответила на это Борро.
«Мы не «Реал», мы «Хетафе», и я очень горжусь тем, что являюсь болельщицей «Хетафе», – заявила Риверс.
Разговор девушек вызвал сильную полемику в соцсетях, пишет Marca. Стоит отметить, что Риверс, как и Борро, ранее выкладывала в своем профиле фотографии с матчей «сливочных».
Фото: instagram.com/lucii_lba
Фото: instagram.com/_riverss_