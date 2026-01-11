Анзор Кавазашвили: «Двойные стандарты для ФИФА – филькина грамота. Они не отстранят США. Трамп сделает в Гренландии и Мексике все так, как запланировано»
Кавазашвили: двойные стандарты для ФИФА – филькина грамота, они не отстранят США.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что ФИФА не отстранит США от международных турниров.
«У ФИФА двойных стандартов давным-давно не существует. Когда Израиль напал на Палестину, никто их не исключил из соревнований за многочисленные убийства. Двойные стандарты для ФИФА – это филькина грамота.
Трамп и ФИФА договорятся, что [в Венесуэле] была временная операция, а не война. Он же не говорит, что это полномасштабная война. Они устраняют наркокартели или руководителей, которые в свое время отобрали нефтяные концессии у США.
Трамп сделает в Гренландии и Мексике все так, как запланировано. Я не думаю, что ФИФА их отстранит», – сказал Кавазашвили.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
