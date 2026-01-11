«Рубин» заплатит 700 тысяч евро за Артигу ангольскому «Петру Атлетику»

«Рубин » заплатит ангольскому «Петру Атлетику» 700 тысяч евро за тренера Франка Артигу .

Как сообщает журналист Мики Джуниор, 700 тысяч – сумма за досрочное расторжение контракта.

С ангольским клубом Артига одержал 13 побед в 16 матчах при 36 забитых и 9 пропущенных голах.