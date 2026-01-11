«Рубин» заплатит 700 тысяч евро за Артигу ангольскому «Петру Атлетику»
«Рубин» заплатит ангольскому «Петру Атлетику» 700 тысяч евро за тренера Франка Артигу.
Как сообщает журналист Мики Джуниор, 700 тысяч – сумма за досрочное расторжение контракта.
С ангольским клубом Артига одержал 13 побед в 16 матчах при 36 забитых и 9 пропущенных голах.
Источник: аккаунт Микки Джуниора в X
