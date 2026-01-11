  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брэдли повредил связки колена в матче с «Арсеналом», его прооперируют. Защитник «Ливерпуля» может пропустить остаток сезона
40

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, вероятно, пропустит остаток сезона.

Конора Брэдли прооперируют после травмы колена.

Защитник «Ливерпуля» выбил мяч в концовке матча АПЛ против «Арсенала» (0:0), а затем опустился на газон. Из-за повреждения он покинул стадион «Эмирейтс» на костылях и в наколеннике.

Брэдли перенесет операцию в ближайшие дни, после чего начнет период реабилитации в тренировочном центре AXA. На данном этапе сроки его возвращения пока не определены, сообщается на сайте «Ливерпуля».

По данным The Sunday Times, футболист избежал разрыва «крестов», но у него серьезно повреждены связки и кость. Он пропустит значительный период времени и может выбыть до конца сезона.

Участие игрока сборной Северной Ирландии в чемпионате мира летом 2026 года пока остается под вопросом.

«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoКонор Брэдли
logoпремьер-лига Англия
logoЗдоровье
logoтравмы
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoАрсенал
logoЧМ-2026
