Саусь о трансфере в ЦСКА: «Я ни с кем не общался, не знаю про переговоры. Я игрок «Балтики» на данный момент»
Саусь о трансфере в ЦСКА: я ни с кем не общался, про переговоры ничего не знаю.
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на новости о возможном трансфере в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб приобретет футболиста за 3,5 млн евро.
– Слышал об интересе ЦСКА, но по поводу конкретного перехода ни с кем не разговаривал, не общался. У меня информации по этому поводу нет. На данный момент я игрок «Балтики».
– Идут ли сейчас переговоры между клубами?
– У меня по поводу этого нет никакой информации, не знаю, есть ли они вообще.
Это лучше спросить у руководства «Балтики» и ЦСКА. Во время отпуска не общался с клубом по поводу трансфера, – сказал Саусь.
В сезоне-2025/2026 Владислав забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах за «Балтику».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36323 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости