Саусь о трансфере в ЦСКА: «Я ни с кем не общался, не знаю про переговоры. Я игрок «Балтики» на данный момент»

Саусь о трансфере в ЦСКА: я ни с кем не общался, про переговоры ничего не знаю.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на новости о возможном трансфере в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что московский клуб приобретет футболиста за 3,5 млн евро.

– Слышал об интересе ЦСКА , но по поводу конкретного перехода ни с кем не разговаривал, не общался. У меня информации по этому поводу нет. На данный момент я игрок «Балтики».

– Идут ли сейчас переговоры между клубами?

– У меня по поводу этого нет никакой информации, не знаю, есть ли они вообще.

Это лучше спросить у руководства «Балтики» и ЦСКА. Во время отпуска не общался с клубом по поводу трансфера, – сказал Саусь.

В сезоне-2025/2026 Владислав забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах за «Балтику».