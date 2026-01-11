Левандовски о награде: «Дома я не «Чемпион века», а просто Роберт, которому нужно выносить мусор и разгружать посудомойку. Не буду играть еще сто лет, но и на пенсию пока не ухожу»

Левандовски о призе «Чемпион века»: огромная честь и результат работы многих.

Роберт Левандовски высказался о получении польской награды «Чемпион века».

Форвард сборной Польши и «Барселоны» был удостоен специального приза от старейшего польского спортивного издания Przegląd Sportowy.

«Я хотел бы поблагодарить вас за эту исключительную награду. Этот титул – огромная честь для меня и доказательство того, что выбранный мной путь имеет смысл. Когда я начинал играть в футбол, я не ожидал, что кто-то однажды поставит меня рядом с целым столетием польского спорта.

То, что произошло, – результат работы многих людей: тренеров, партнеров по команде, людей, которые со мной каждый день и поддерживают меня. За это я глубоко благодарен.

Я также выражаю благодарность нашим замечательным болельщикам, которые были моей движущей силой на протяжении многих лет. Без их энергии все было бы просто погоней за мячом.

Я также благодарю свою семью, которая была рядом со мной на протяжении многих лет. Дома я не «Чемпион века», я просто Роберт, которому нужно выносить мусор или разгружать посудомоечную машину. Я не планирую играть еще сто лет, но и уходить на пенсию пока не собираюсь», – сказал Левандовски по видеосвязи на торжественном гала-вечере.