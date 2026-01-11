Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год. Столько же красно-белые предлагали тренеру «Гезтепе» Стойлову (ShootAndGoal)
Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год.
«Спартак» предложил тренеру Хуану Карлосу Карседо более 2,5 млн евро за сезон, сообщает ShootAndGoal.
До Карседо московский клуб обращался к тренеру «Гезтепе» Станимиру Стойлову, которому предлагали аналогичную сумму, однако «Спартак» в итоге выбрал испанца.
Напомним, 5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. С ним подписан контракт до лета 2028 года.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36323 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: ShootAndGoal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости