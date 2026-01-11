Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год. Столько же красно-белые предлагали тренеру «Гезтепе» Стойлову (ShootAndGoal)

Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год.

«Спартак» предложил тренеру Хуану Карлосу Карседо более 2,5 млн евро за сезон, сообщает ShootAndGoal. До Карседо московский клуб обращался к тренеру «Гезтепе » Станимиру Стойлову , которому предлагали аналогичную сумму, однако «Спартак » в итоге выбрал испанца. Напомним, 5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. С ним подписан контракт до лета 2028 года.