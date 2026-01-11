ЦСКА и «Зенит» завершили обмен Дивеева на Гонду. Игорь подписал контракт до 2029 года, Лусиано – до 2030-го (Иван Карпов)

ЦСКА и «Зенит» завершили обмен Дивеева на Гонду.

ЦСКА и «Зенит » завершили обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду , сообщает инсайдер Иван Карпов.

26-летний российский защитник подписал с петербургским клубом контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.

24-летний аргентинский форвард заключил с ЦСКА соглашение до лета 2030 года.

Статистику Дивеева можно изучить здесь , Гонду – здесь .