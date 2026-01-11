«Аль-Иттихад» предложил 38-летнему Бензема контракт до 2028 года
«Аль-Иттихад» хочет сохранить Карима Бензема.
Саудовский клуб предложил 38-летнего французу контракт до лета 2028 года, сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующее соглашение истекает 30 июня. Переговоры продолжаются, стороны пытаются достичь соглашения.
В этом сезоне Бензема провел 10 матчей и забил 7 голов в саудовской лиге.
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
