  • Педро из «Зенита» – 2-й в рейтинге CIES по удержанию мяча под давлением среди атакующих игроков до 20 лет, Ямаль – 9-й
49

Педро из «Зенита» – 2-й по удержанию мяча под давлением среди молодых игроков.

Полузащитник «Зенита» Педро занял второе место в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES) по удержанию мяча под давлением среди атакующих игроков до 20 лет.

Топ-10 рейтинга CIES по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Хильберто МораТихуана») – 82,3%;

2. Педро («Зенит») – 81,5%;

3. Альваро МонтороБотафого») – 81%;

4. Даниэль Гудьонсен («Мальме») – 77%;

5. Ян Диоманде («Лейпциг») – 76,1%;

6. Матис Детурбе («Труа») – 75,6%;

7. Ким Мин Су («Андорра») – 75,2%;

8. Даниэль Даппа («Хапоэль» Тель-Авив) – 74,8%;

9. Ламин Ямаль («Барселона») – 73,9%;

10. Михай Тома (ФКСБ) – 73,8%.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер CIES
