Педро из «Зенита» – 2-й в рейтинге CIES по удержанию мяча под давлением среди атакующих игроков до 20 лет, Ямаль – 9-й
Педро из «Зенита» – 2-й по удержанию мяча под давлением среди молодых игроков.
Полузащитник «Зенита» Педро занял второе место в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES) по удержанию мяча под давлением среди атакующих игроков до 20 лет.
Топ-10 рейтинга CIES по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Хильберто Мора («Тихуана») – 82,3%;
2. Педро («Зенит») – 81,5%;
3. Альваро Монторо («Ботафого») – 81%;
4. Даниэль Гудьонсен («Мальме») – 77%;
5. Ян Диоманде («Лейпциг») – 76,1%;
6. Матис Детурбе («Труа») – 75,6%;
7. Ким Мин Су («Андорра») – 75,2%;
8. Даниэль Даппа («Хапоэль» Тель-Авив) – 74,8%;
9. Ламин Ямаль («Барселона») – 73,9%;
10. Михай Тома (ФКСБ) – 73,8%.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер CIES
