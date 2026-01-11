Вратарь «Пари НН» Медведев про РПЛ: «Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Мне нравится играть, когда темно»

Медведев: кто ставит матчи РПЛ на два часа дня? Никто не будет смотреть.

Вратарь «Пари НН » Никита Медведев заявил, что ему не нравится, когда матчи в Мир РПЛ ставят на дневное время.

– После игр нормально спишь?

– Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится.

Я люблю игры после пяти – чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа? Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время, – сказал Медведев.