Вратарь «Пари НН» Медведев про РПЛ: «Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Мне нравится играть, когда темно»
Медведев: кто ставит матчи РПЛ на два часа дня? Никто не будет смотреть.
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев заявил, что ему не нравится, когда матчи в Мир РПЛ ставят на дневное время.
– После игр нормально спишь?
– Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится.
Я люблю игры после пяти – чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа? Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время, – сказал Медведев.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
