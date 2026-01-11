Левандовски получил приз «Чемпион века» от Przegląd Sportowy, у женщин наградили лыжницу Ковальчик. Лучший польский спортсмен 2025 года – гребчиха Зволиньска

Левандовски получил приз «Чемпион века» от Przegląd Sportowy.

Форвард сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовский удостоен специальной награды – «Чемпион века».

Przegląd Sportowy (Przegląd Sportowy Onet) – спортивный сайт и старейшее польское спортивное издание, основанное в 1921 в Кракове. Оно вручает приз «Лучший польский спортсмен».

Левандовски трижды становился победителем опроса Przegląd Sportowy в категории «Лучший польский спортсмен». Он одержал победу в 2015, 2020 и 2021 годах. Также он трижды занимал второе место и один раз – третье. На этот раз капитан сборной Польши занял 7-е место.

По результатам 91-го опроса награда «Лучший польский спортсмен 2025 года» досталась гребчихе Клаудии Зволиньской.

В этом году, в честь 100-летия первого опроса были также вручены награды «Чемпион века». Их получили Левандовски и польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка (2010 и 2014) Юстина Ковальчик .