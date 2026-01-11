Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья» за 10 млн рублей, контракт – на 4 года. У «Зенита» будет опция обратного выкупа

Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья» за 10 млн рублей.

Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов перейдет в «Крылья Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сумма сделки составил 10 млн рублей. 21-летнй хавбек подпишет контракт до 2030 года. У «Зенита» будет опция обратного выкупа.

В прошлом году Столбов набрал 14 (6+8) очков в 22 матчах, выиграл с «Зенитом-2» группу 2 Leon Второй лиги и забил дебютный гол за молодежную сборную России.

За первую команду «Зенита » Кирилл провел 2 матча. Его подробная статистика выступлений – здесь .