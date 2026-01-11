  • Спортс
  • Семеньо после перехода в «Ман Сити» выкупил страницу в газете The Bournemouth Daily Echo и попрощался с фанатами «Борнмута»: «Желаю вам всего наилучшего»
Семеньо после перехода в «Ман Сити» выкупил страницу в газете The Bournemouth Daily Echo и попрощался с фанатами «Борнмута»: «Желаю вам всего наилучшего»

Антуан Семеньо обратился к болельщикам «Борнмута», выкупив страницу в местной газете The Bournemouth Daily Echo.

Ранее 26-летний вингер перешел в «Манчестер Сити» за 62,5+1,5 млн фунтов. 

«Всем болельщикам «Борнмута» – спасибо за все воспоминания. Желаю вам всего наилучшего, Антуан Семеньо», – говорится в послании ганского футболиста.

Изображение: bournemouthecho.co.uk

«Это были невероятные три года. Я приехал сюда совсем молодым, с желанием учиться, с амбициями и жаждой успеха.

Я просто хочу сказать, что болельщики «Борнмута» заслуживают особой благодарности. Вы были для меня особенными, вы были великолепны, вы поддерживали меня, защищали меня и давали мне уверенность, которая мне была нужна как игроку. Я просто хочу поблагодарить вас за это. Я никогда этого не забуду и всегда буду благодарен.

Наконец, я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и тренерский штаб. Последние два года были великолепны. Мы набрали рекордное количество очков, и это было невероятно. У нас была особенная команда, и я никогда не забуду каждого из них. Все внесли свой вклад.

Сейчас я чувствую, что настало подходящее время завершить эту главу и начать новую с новым клубом. Это решение далось мне нелегко, я все обдумал, но чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше», – сказал Семеньо в видеоролике в соцсетях.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Bournemouth Daily Echo
