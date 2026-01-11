«Спартак» может отдать Гузиева в аренду «Чайке», которую тренирует Комбаров
«Спартак» может отдать в аренду защитника Егора Гузиева.
По данным Metaratings.ru, «Чайка» планирует взять в аренду 20-летнего защитника Стороны близки к договоренности по футболисту.
Ожидается, что Гузиев отправится на сборы вместе с командой под руководством Дмитрия Комбарова. Первый сбор «Чайки» пройдет в Турции с 12 по 23 января.
В этом сезоне Гузиев сыграл за «Спартак» пять матчей: четыре в FONBET Кубке России и один в Мир РПЛ, проведя на поле в общей сложности 316 минут. Контракт защитника действует до лета 2029 года.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36320 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости