«Спартак» может отдать Гузиева в аренду «Чайке», которую тренирует Комбаров

«Спартак» может отдать в аренду защитника Егора Гузиева .

По данным Metaratings.ru, «Чайка » планирует взять в аренду 20-летнего защитника Стороны близки к договоренности по футболисту.

Ожидается, что Гузиев отправится на сборы вместе с командой под руководством Дмитрия Комбарова. Первый сбор «Чайки» пройдет в Турции с 12 по 23 января.

В этом сезоне Гузиев сыграл за «Спартак » пять матчей: четыре в FONBET Кубке России и один в Мир РПЛ , проведя на поле в общей сложности 316 минут. Контракт защитника действует до лета 2029 года.