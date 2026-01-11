Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых, скучно: ешь, загораешь. В России можно найти любой вид отдыха, люблю лес зимой»

Вратарь Медведев: Мальдивы – примитивный отдых: ешь, загораешь.

Вратарь «Пари НН » Никита Медведев рассказал, как любит проводить отпуск.

– Как провел отпуск?

– Дома, никуда не летал – залечиваю травмы. Уже не помню, когда последний раз в зимнем отпуске летал. Обычно всегда какие-то дела, здоровье надо в порядок приводить.

– Ты как-то раскритиковал Мальдивы, назвав такой отпуск примитивным. До сих пор так считаешь?

– Я был там один раз. Мне кажется, что это скучный отдых. Если и приезжать, то большой компанией. Мы как раз так и ездили – было не так скучно.

– Почему скучно?

– Примитивных отдых – ешь, загораешь. Ты находишься на острове, где нет особо развлечений. Такой отдых не для меня.

– Как для тебя выглядит идеальное место для отдыха?

– Должна быть небольшая компания близких друзей. Неважно, где вы находитесь, но природа ближе. Особенно люблю лес зимой.

Во времена «Локомотива» после сезона выезжали на охоту. Но я ездил не ради охоты – мне с какой-то стороны даже жалко зверя. Я ездил за атмосферой, разговорами и зимним лесом.

– На кого охотились?

– Кабан и лось.

– Зайцы, как в истории с Воробьевым, не пострадали?

– Нет.

– Предпочитаешь отдыхать в России?

– Да.

– Топ-3 места, которые все должны посетить.

– Сложно сказать, потому что я не везде был. Условные Сочи, Ростов – там был. У нас большая страна, в которой ты можешь найти как теплые места, так и холод. В России можно найти любой вид отдыха, – сказал Медведев.