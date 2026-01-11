Абелардо о Суперкубке: «Барса» не явный фаворит, «Реал» может победить. Каталонцы лучше, но мадридцам не нужно хорошо играть, чтобы выигрывать матчи – у них великолепные игроки»
Бывший защитник «Барселоны» Абелардо не считает каталонцев явными фаворитами финала Суперкубка Испании против «Реала».
Команды сегодня разыграют трофей. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.
– Игра в финале будет односторонней?
– Вовсе нет. Правда, что «Барса» легко вышла в финал, а «Мадрид» испытывал гораздо больше трудностей, но каждый матч уникален. «Атлетико» заслужил большего в полуфинале, судя по их игре и моментам, но решающее значение имеет завершение атак.
Преимущество «Мадрида» в том, что им не нужно хорошо играть, чтобы выигрывать матчи, благодаря великолепным индивидуальным игрокам. Именно это и стало решающим фактором. Финал будет похожим.
– [Бывший футболист «Атлетико»] Кико говорит, что эта команда «Мадрида» – подарок для «Барсы»...
– Я не думаю, что все так плохо. Очевидно, что «Барселона» лучше, но я часто видел, как проигрывала команда, на которую ставили.
Я ожидаю напряженного, открытого и результативного матча. Я хочу, чтобы «Барса» победила, и считаю, что они немного опережают соперника, но я не думаю, что они настолько явные фавориты, как многие говорят.
– Будет ли решающим фактором счет 2:5 в последнем Суперкубке?
– Нет, потому что «Мадрид» выиграл последнее класико. Предматчевые прогнозы здесь не имеют значения.
Я не ожидаю множество голов «Барселоны», и я думаю, что «Мадрид» вполне может выиграть титул, – сказал Абелардо.