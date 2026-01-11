«Реал» может получить 100 млн в год от Emirates по новому контракту. Клуб хочет иметь 300 млн от спонсоров на футболке с учетом Adidas и HP
«Реал» хочет увеличить спонсорские доходы от рекламы на футболке.
Мадридский клуб планирует продлить контракт с титульным спонсором Emirates. Срок текущего соглашения истекает 30 июня, сумма новой сделки может вырасти с 70-80 миллионов евро в год до 100 млн или даже выше.
Параллельно идут обсуждения с Adidas. Хотя нынешний контракт действует до 2029 года, стороны уже обсуждают его расширение и пересмотр условий, что также должно увеличить общие доходы клуба от спонсорства.
Цель «Реала» – 300 млн от рекламы на футболках. Сюда относятся Adidas, Emirates и HP (нарукавный спонсор).
Сейчас клуб получает примерно 260 млн в год – это лучший показатель. В тройку также входят «Манчестер Сити» и «Барселона», получающие от спонсоров, размещенных на футболке свыше 200 миллионов.