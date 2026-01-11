Де Росси о Павловиче, разбившем 11-метровую отметку перед пенальти «Дженоа»: «Желтой недостаточно. «Милан» – большой клуб, но и мы не деревенские дурачки»

Де Росси считает, что Павлович недостаточно наказан за порчу 11-метровой отметки.

Главный тренер «Дженоа» Даниэле де Росси высказался о поступке Страхини Павловича во время матча с «Миланом ».

Центральный защитник «россонери» намеренно разбил 11-метровую отметку перед пенальти «Дженоа » на 99-й минуте матча Серии А при счете 1:1. Главный арбитр матча Маурицио Мариани показал ему желтую карточку за неспортивное поведение. Полузащитник «Дженоа» Николаэ Станчу заметил, как Павлович скребет газон ногой, но никак не отреагировал. В результате он пробил выше ворот.

«Судья должен был сделать что-то еще. Я сказал ему об этом, а он ответил, что показал ему [Павловичу] желтую карточку. Но этого недостаточно.

Я думаю, нельзя бить пенальти через 3 минуты и 50 секунд после того, как он был назначен, хотя подтвержден через несколько секунд. Станчу не промахнулся с пенальти из-за ямы на отметке. Я тоже промахнулся с пенальти в Манчестере, и там не было никакой ямы.

Мне не понравилось такое отношение. Игроки «Милана» сказали, что хотят победить, поэтому они пытались сделать все, что угодно, но, учитывая ответственность в их клубе, я ожидал другого отношения.

Судья хорошо справился, в тот момент была явная враждебность, и мы лишь указали на это. «Милан» – большой клуб, «Сан-Сиро» – большой стадион, но и мы не деревенские дурачки», – приводит слова де Росси с пресс-конференции TMW.