За Батраковым следят «Барса», «ПСЖ», «Интер», «Юве», «Монако» и «Порту». «Локомотив» может отпустить хавбека за 35-40 млн евро (Экрем Конур)
«Локомотив» отпустит Батракова в Европу только за 35-40 млн евро.
К полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову проявляют интерес несколько больших европейских клубов.
По данным инсайдера Экрема Конура, «Порту», «ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако» и «Ювентус» следят за ситуацией 20-летнего футболиста.
Утверждается, что железнодорожники готовы продать Алексея только за 35-40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 17 матчей, забив 11 голов и сделав 6 ассистов. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Экрема Конура
