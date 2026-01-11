За Батраковым следят «Барса», «ПСЖ», «Интер», «Юве», «Монако» и «Порту». «Локомотив» может отпустить хавбека за 35-40 млн евро (Экрем Конур)

«Локомотив» отпустит Батракова в Европу только за 35-40 млн евро.

К полузащитнику «Локомотива » Алексею Батракову проявляют интерес несколько больших европейских клубов.

По данным инсайдера Экрема Конура, «Порту», ​​«ПСЖ », «Барселона », «Интер », «Монако» и «Ювентус » следят за ситуацией 20-летнего футболиста.

Утверждается, что железнодорожники готовы продать Алексея только за 35-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 17 матчей, забив 11 голов и сделав 6 ассистов. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь .