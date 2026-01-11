Экс-защитник «Челси» Зума покинул ЧФР. Он провел 4 матча за 5 месяцев
Румынский ЧФР объявил об уходе французского защитника Курта Зума.
Клуб и 31-летний экс-защитник «Челси» решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Зума присоединился к ЧФР в сентябре 2025 года. Француз провел 4 матча за румынский клуб, не отличившись результативными действиями.
Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной
Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»
5 лет без кошек – суд вынес приговор Зума. Могли быть 5 лет тюрьмы
