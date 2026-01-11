Экс-защитник «Челси» Зума покинул ЧФР. Он провел 4 матча за 5 месяцев

Румынский ЧФР объявил об уходе французского защитника Курта Зума .

Клуб и 31-летний экс-защитник «Челси » решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Зума присоединился к ЧФР в сентябре 2025 года. Француз провел 4 матча за румынский клуб, не отличившись результативными действиями.

