  Булыкин о Суперкубке Испании: «Мне нравится. Мы тоже можем провести зимний кубок, приурочив к Суперкубку. За границей – для популяризации РПЛ и заработка»
21

Булыкин о Суперкубке Испании: «Мне нравится. Мы тоже можем провести зимний кубок, приурочив к Суперкубку. За границей – для популяризации РПЛ и заработка»

Булыкин: надо провести зимний турнир за границей, приурочить к Суперкубку России.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предложил провести зимний кубок с участием российских команд за границей по аналогии с Суперкубком Испании.

В Суперкубке Испании участвуют четыре команды. С 2022 года турнир проходит в Саудовской Аравии. Сегодня «Реал» встретится с «Барселоной» в финальном матче в 22:00 по московскому времени.

«Мне такой кубок нравится, когда четыре команды играют в теплой стране. Я думаю, нашим руководителям футбола тоже можно задуматься где‑то официально провести зимний кубок, в какой‑нибудь стране, и приурочить это к Суперкубку России.

Понятно, что все хотят, чтобы побольше народу было на матче, чтобы стадион был заполнен. Но для популяризации российской лиги и футбола можно провести и за границей. Тем более там можно и заработать денег», – сказал Булыкин.

РПЛ объявила о проведении WINLINE Зимнего Кубка в феврале. «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» сыграют по круговой системе

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
