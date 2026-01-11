Киву о матче с «Наполи»: «Он может повлиять на ход сезона. Все постараются допустить как можно меньше ошибок, решать будут моменты. У «Интера» есть амбиции, мы хотим выиграть»

Киву о матче с «Наполи»: он может повлиять на ход сезона, будут решать моменты.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о матче с «Наполи ».

Миланцы сегодня примут команду тренера Антонио Конте в 20-м туре Серии А. Игра пройдет в 22:45 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .

«Они сменили свою систему, а также некоторых игроков. У них сильный состав и высокая интенсивность игры.

Это будет сложный матч для обеих сторон, футбольная игра, в которой все будут максимально сосредоточены на том, чтобы допустить как можно меньше ошибок. Все будет зависеть от моментов, что нормально, когда вы встречаетесь с командами определенного уровня.

Я очень уважаю Конте как тренера. Я встречался с ним еще когда сам играл. Я поздравил его с тем, что ему удалось передать команде.

Мы хотим выиграть, чтобы получить преимущество в 7 очков, они хотят выиграть, чтобы сократить отставание до одного. Между желанием и действием есть огромная разница. Нужны самоотдача, амбиции и все, что можно показать на поле.

Единственная уверенность, которая у нас есть, – это то, что мы всегда хорошо работали в этот период. У этой команды всегда были желание и амбиции. Возможно, в этот день их будет еще больше. Мы понимаем, что этот матч может повлиять на ход сезона.

Конте эволюционировал и делает вещи, более подходящие для современного футбола. Он победитель, нам, молодым тренерам, есть чему у него поучиться. Это не сравнение между ним и мной, главные действующие лица в этом спорте – это игроки», – цитирует Киву FcInter1908.