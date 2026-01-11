Артига завтра прилетит в Казань и подпишет контракт с «Рубином»

Франк Артига возглавит «Рубин».

По данным «Спорт-Экспресса», тренер завтра, 12 января, прилетит в Казань для подписания контракта с «Рубином ».

10 января пресс-служба ангольского «Петру Атлетику» сообщила, что Артига покинул пост главного тренера.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова после 18 туров Мир РПЛ занимает 7-е место в таблице с 23 очками.