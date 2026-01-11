Александр Мостовой: «Станкович оставил багаж в «Спартаке», почему нет? В футболе все одинаково: один уходит, на его багаже работает следующий»

Мостовой: Станкович оставил багаж в «Спартаке», почему нет?.

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой считает, что Деян Станкович оставил багаж в «Спартаке ».

«По Романову пока вообще трудно что-то говорить. В футболе в целом всегда все одинаково, одно и то же. Один уходит, на его багаже работает следующий, второй на выход, третий уже на его багаже едет дальше.

Я к Станковичу спокойно относился. Он был великим футболистом. Да, срывался. Может, какие-то личные проблемы были. Но я думаю, он свой багаж в «Спартаке» оставил, почему нет?

Многие футболисты, которые сейчас в команде, они же к нему пришли. Маркиньоса до него кто знал? Никто. Он же по сути его привел в «Спартак». Понятно, что сейчас за деньги любого можно привезти. Дайте мне сейчас 30 миллионов, и я куплю кого-нибудь.

Заметьте, Станкович ушел, и особо никто из футболистов про него плохого слова не говорил. Недовольные будут всегда. Не бывает такого, что в коллективе все всем довольны. Я за всю жизнь ни одной такой раздевалки не видел», – сказал Мостовой.