Баджо о промахе с пенальти в финале ЧМ-1994: «Трагедия, самая большая горечь моей карьеры, до сих пор несу этот груз. Я бы отказался от всего остального, чтобы выиграть у Бразилии»

Баджо о промахе в финале ЧМ-1994: трагедия и самая большая горечь в карьере.

Экс-форвард сборной Италии Роберто Баджо высказался о промахе с пенальти в финале чемпионата мира 1994 года против Бразилии .

В финальном матче турнира Италия проиграла Бразилии (0:0, 2:3 пен.). До Баджо у итальянцев с точки не забили Франко Барези и Даниеле Массаро.

«Я вырос с мечтой о финале чемпионата мира против Бразилии. Не помню точно почему, но эта цель осталась со мной с самого раннего детства и на всю жизнь.

Я всегда считал себя обычным человеком. Таким же, как и все остальные. Я никогда не видел себя особенным. У меня была только эта неудержимая страсть к футболу. Страсть, которая будоражит что-то внутри тебя с утра до вечера. Я буквально спал с мячом.

Я бы отказался от всего остального, чтобы выиграть этот чемпионат мира. Я представлял Италию, я всегда стремился к этой цели. Последняя мысль перед сном была о том, как выиграть этот чемпионат мира. Может быть, забив гол ударом через себя.

Затем все обернулось так, как я никогда бы не смог себе представить, и я никогда этого не забуду. Всего один шаг до финишной черты. Самая большая горечь моей футбольной карьеры, невероятная личная трагедия, я до сих пор несу этот груз внутри себя.

Я играл на трех чемпионатах мира. В Италии [1990] мы заняли третье место, выиграв шесть матчей и сыграв один вничью. Я проиграл три чемпионата мира по пенальти, это нелегко переварить», – сказал Баджо в интервью Forbes Italia.

