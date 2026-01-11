Депутат Свищев о пиве на стадионах: «От правительства сигналов нет. Выпил бы человек один-два бокала, и что? От запрета мы теряем несколько миллиардов рублей»

Свищев: у меня нет сигналов от правительства о возвращении пива на стадионы.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о возможности возвращения пива на стадионы в 2026 году.

«Ждем от правительства знаков и поручений. Пока что тишина. Думаю, им не до нас. У меня нет сигналов от правительства о возвращении пива на стадионы. Находимся в подвешенном состоянии.

Очень странно, что на футболе продавать пиво нельзя, а через пару дней на том же стадионе на концерте продают не только пиво, но и другие алкогольные напитки. В театрах продают пиво, шампанское, вино, водку, коньяк.

Люди, которые приходят пьяными на стадионы – единицы. А те, кто любят пиво, уже и перестали ходить на стадион. Они сидят дома на диванах с ногами на столе, пиво в огромных количествах, чипсы и вобла. Заканчивается это гораздо хуже.

Наша задача – вытащить людей из домов, чтобы они ходили на стадионы, в парки, спортивные площадки, кафе и магазины. Надо, чтобы люди не сидели дома. Выпил бы человек один-два бокала пива на стадионе, и что такого?

От запрета пива на спортивных стадионах мы теряем несколько миллиардов рублей, которые могли бы пойти на развитие детских школ, объектов. Дополнительные средства в бюджете клубов нужны, чтобы снять нагрузку с государства. Не знаю, удастся ли вернуть пиво на стадионы в 2026 году», – сказал Свищев.