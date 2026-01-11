Гендиректор «Балтики» о 5-м месте: «Мы не «Лестер» или «Кайзерслаутерн», наше развитие – тенденция. Позапрошлым летом играли в финале Кубка, сейчас в пятерке РПЛ – это неожиданно?»

Гендиректор «Балтики»: мы не «Лестер», наше развитие – тенденция.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов не считает результаты клуба в этом сезоне неожиданными.

После 18 туров Мир РПЛ команда тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

«Позапрошлым летом «Балтика » играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятерке РПЛ – тоже неожиданное? Мне кажется, здесь уже тенденция.

Мы не «Лестер » или «Кайзерслаутерн » – плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже. Но они есть.

«Балтика» – спортивный клуб, мы амбициозны и все делаем во благо результата», – заявил Измайлов.