Аморим вернулся в Португалию. Экс-тренер «МЮ» игнорировал вопросы журналистов на выходе из аэропорта
Аморим вернулся в Португалию и игнорировал вопросы журналистов.
Рубен Аморим вернулся в Португалию после увольнения из «Манчестер Юнайтед».
Тренер игнорировал вопросы журналистов на выходе из аэропорта.
Напомним, 5 января Аморима уволили с поста главного тренера «МЮ».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36314 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: CNN Portugal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости