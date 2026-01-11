Лапорта о «Реале»: «Барса испытывает глубочайшее уважение к нашему вечному сопернику, но некоторые вопросы нас отдалили. Возникла ситуация, которая разорвала отношения»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подробнее высказался об отношениях с «Реалом».
Ранее Лапорта затронул эту тему на коктейльной вечеринке, организованную Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) по случаю проведения финала Суперкубка Испании.
«Не знаю, приехал ли Флорентино [Перес], он не присутствовал на мероприятии федерации, но он волен делать, что считает нужным. Мы испытываем глубочайшее уважение к нашему сопернику и его представителям. Мы всегда действовали в рамках гармонии между нашими организациями.
Есть несколько вопросов, которые нас отдалили. Мы и так были непримиримыми и вечными соперниками, но теперь возникла ситуация, которая разорвала отношения. Это не значит, что нет уважения. Как и в жизни, все можно уладить, но это зависит от вовлеченных сторон», – заявил Лапорта.
«Барселона» и «Реал» сегодня сыграют в финале Суперкубка Испании. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.