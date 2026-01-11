Ямаль перед класико написал «Самурай Джек» в профиле инстаграма, сменил фото и скрыл все посты, кроме рекламных
Ямаль скрыл почти все посты в соцсетях и написал «Самурай Джек» в профиле.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль изменил соцсети перед класико.
Перед решающим матчем с «Реалом» в Суперкубке Испании футболист написал «Самурай Джек» в описании инстаграма, сменил фото профиля и скрыл все посты, кроме рекламных.
Мультсериал «Самурай Джек» рассказывает о самурае по прозвищу Джек, обладающем волшебным мечом, единственным оружием, которое может уничтожить воплощение зла – демона Аку. В результате их боя демон отправляет главного героя в далекое будущее, в котором миром правит Аку. Далее рассказывается о противостоянии Джека с армией Аку.
Класико состоится сегодня. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Скриншот: instagram.com/lamineyamal
