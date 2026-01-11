Руни поздравил брата, тренирующего «Мэкклсфилд», с победой над «Пэлас»: «Невероятно горжусь братом Джоном. Более чем заслуженное достижение!👏🏼»
Уэйн Руни поздравил брата, возглавляющего «Мэкклсфилд».
Главный тренер «Мэкклсфилда» Джон Руни получил поздравление от брата Уэйна в связи с победой над клубом АПЛ.
Раннее команда из шестого по силе дивизиона Англии вышла в 1/16 финала Кубка страны, выбив действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1).
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии поздравил брата с этим событием.
«Я невероятно горжусь своим братом Джоном. Все в «Мэкклсфилде» молодцы!
Невероятное достижение и более чем заслуженное! 👏🏼👏🏼👏🏼» – написал Руни в своем аккаунте в X.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Уэйна Руни
