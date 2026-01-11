Руни поздравил брата, тренирующего «Мэкклсфилд», с победой над «Пэлас»: «Невероятно горжусь братом Джоном. Более чем заслуженное достижение!👏🏼»

Уэйн Руни поздравил брата, возглавляющего «Мэкклсфилд».

Главный тренер «Мэкклсфилда » Джон Руни получил поздравление от брата Уэйна в связи с победой над клубом АПЛ.

Раннее команда из шестого по силе дивизиона Англии вышла в 1/16 финала Кубка страны, выбив действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас » (2:1).

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии поздравил брата с этим событием.

«Я невероятно горжусь своим братом Джоном. Все в «Мэкклсфилде» молодцы!

Невероятное достижение и более чем заслуженное! 👏🏼👏🏼👏🏼» – написал Руни в своем аккаунте в X.