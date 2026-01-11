Лесовой о Карседо в «Спартаке»: «Пафос» боролся бы за 3-5-е место в России. Первая шестерка лиги Кипра легко бы играла в РПЛ»

Лесовой о Карседо в «Спартаке»: «Пафос» боролся бы за 3-5-е место в России.

Хавбек «Пари НН» Даниил Лесовой заявил, что топ-6 команд чемпионата Кипра могли бы играть в Мир РПЛ .

Лесовой в 2024-2025 годах играл за кипрский АЕЛ.

– После назначения в «Спартак» Карседо многие говорят, что чемпионаты Кипра и России сейчас чуть ли не одинаковые. Действительно?

– То, что уровень чемпионатов подравнялся, такого, конечно, нет. Просто посреди сезона чемпионат Кипра делится на первую шестерку и нижнюю восьмерку. Так вот, первая шестерка легко бы играла в РПЛ. А вот нижняя восьмерка уступает, в РПЛ им было бы тяжело.

– А «Пафос»?

– Думаю, они бы боролись за 3-5‑е места в России, где‑то так, – сказал Лесовой.

Ранее бывший тренер кипрского «Пафоса » Хуан Карседо был назначен главным тренером «Спартака ».