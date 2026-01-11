Лесовой о Карседо в «Спартаке»: «Пафос» боролся бы за 3-5-е место в России. Первая шестерка лиги Кипра легко бы играла в РПЛ»
Хавбек «Пари НН» Даниил Лесовой заявил, что топ-6 команд чемпионата Кипра могли бы играть в Мир РПЛ.
Лесовой в 2024-2025 годах играл за кипрский АЕЛ.
– После назначения в «Спартак» Карседо многие говорят, что чемпионаты Кипра и России сейчас чуть ли не одинаковые. Действительно?
– То, что уровень чемпионатов подравнялся, такого, конечно, нет. Просто посреди сезона чемпионат Кипра делится на первую шестерку и нижнюю восьмерку. Так вот, первая шестерка легко бы играла в РПЛ. А вот нижняя восьмерка уступает, в РПЛ им было бы тяжело.
– А «Пафос»?
– Думаю, они бы боролись за 3-5‑е места в России, где‑то так, – сказал Лесовой.
Ранее бывший тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо был назначен главным тренером «Спартака».
