Мор о Жиркове в штабе «Динамо»: «У Юрия свежий взгляд на тренерскую работу. Он будет авторитетом для легионеров – был в «Челси», провел больше ста матчей за сборную»
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что Юрий Жирков принесет пользу «Динамо».
Ранее пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами главного тренера Ролана Гусева.
«Чем может навредить наличие Жиркова в тренерском штабе? От этого будут только плюсы. Все решения принимает главный тренер, но Гусев будет слушать разные мнения.
Чтобы правильно готовить команду, для этого есть Шаронов, который был главным в «Рубине» и Хабаровске. У Жиркова – свежий взгляд на тренерскую работу.
Важно, чтобы в команде были авторитетные люди. Жирков был в «Челси», он провел больше ста матчей за сборную. Он будет авторитетом для легионеров. Не могу точно сказать, какую он пользу принесет, но он точно не навредит», – заявил Мор.