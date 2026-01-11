Никита Медведев: «Мостовой говорит не какую-то ерунду, но Слуцкий – человек футбольный»

Медведев: Мостовой говорит не какую-то ерунду, но Слуцкий – человек футбольный.

Бывший вратарь «Рубина» Никита Медведев , выступающий сейчас за «Пари НН», оценил слова экс-хавбека сборной России Александра Мостового о том, что бывший тренер казанской команды и ЦСКА Леонид Слуцкий нефутбольный человек.

«Что касается мнения Мостового, его можно понять. У него была большая карьера, во многих вещах он разбирается, он говорит не какую-то ерунду, потому что сам проживал эту жизнь.

Это его мнение, с ним я точно спорить никак не буду, но для меня Викторович – однозначно футбольный человек. Он профессионально не играл, но прожил эту футбольную жизнь, может быть, больше всех нас. Сейчас он достаточно успешно работает в Китае, насколько понимаю, таких результатов у его команды давно не было, хоть и не стали чемпионами. Это значит, что работа проводится качественно», – сказал Медведев.