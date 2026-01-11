  • Спортс
  • «Арсенал» нанял тренера по аутам, который работал в «Ливерпуле» при Клоппе. Гроннемарк консультирует лондонцев
«Арсенал» нанял тренера по аутам, который работал в «Ливерпуле» при Клоппе. Гроннемарк консультирует лондонцев

«Арсенал» обратился к ведущему тренеру по аутам Томасу Гроннемарку.

«Канониры» рассчитывают усилить использование стандартных положений и извлечь выгоду из незначительных преимуществ в борьбе за победу в Премьер-лиге, пишет The Times.

50-летний Гроннемарк работает с «Арсеналом» в качестве консультанта. Он посещает тренировочную базу команды, делясь своими знаниями и методами.

Бывший датский футболист и легкоатлет в 2010 году стал обладателем мирового рекорда по самому длинному вбрасыванию мяча из-за боковой линии (51,33 метра). Позднее он разработал сложную методику, согласно которой команды также обучаются использовать вбрасывания для сохранения владения мячом и начала атак.

Томас консультировал «Брентфорд», «Боруссию» Дортмунд, «Аякс», «Мидтьюлланд», «Юнион» и «ДЖЕФ Юнайтед» в Японии, а в 2018 году Юрген Клопп пригласил его присоединиться к тренерскому штабу «Ливерпуля». Специалист работал с командой во время чемпионского сезона-2019/20 и покинул мерсисайдский клуб в 2023 году.

Тренер по аутам сделал «Ливерпуль» сильнее. Сложный, но бесконечно интересный и важный анализ

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Times
