Матч окончен
🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:2! Рафинья сделал дубль, Винисиус забил, Френки удалили на 91-й за удар шипами в ногу Мбаппе
«Реал» проиграл трофей «Барселоне».
«Барселона» победила «Реал» (3:2) в финальном матче Суперкубка Испании.
Игра проходил в Саудовской Аравии.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рафинья открыл счет на 36-й минуте. Винисиус Жуниор на 2-й добавленной к первому тайму минуте забил ответный мяч, однако Роберт Левандовски вновь вывел «блауграну» вперед через две минуты. Гонсало Гарсия еще через две минуты вновь сделал счет равным. На 73-й Рафинья сделал дубль. Френки де Йонг на 91-й получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу Килиану Мбаппе.
