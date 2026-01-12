  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:2! Рафинья сделал дубль, Винисиус забил, Френки удалили на 91-й за удар шипами в ногу Мбаппе
3314

🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:2! Рафинья сделал дубль, Винисиус забил, Френки удалили на 91-й за удар шипами в ногу Мбаппе

«Реал» проиграл трофей «Барселоне».

«Барселона» победила «Реал» (3:2) в финальном матче Суперкубка Испании.

Игра проходил в Саудовской Аравии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рафинья открыл счет на 36-й минуте. Винисиус Жуниор на 2-й добавленной к первому тайму минуте забил ответный мяч, однако Роберт Левандовски вновь вывел «блауграну» вперед через две минуты. Гонсало Гарсия еще через две минуты вновь сделал счет равным. На 73-й Рафинья сделал дубль. Френки де Йонг на 91-й получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу Килиану Мбаппе.

Суперкубок Испании

Финал

Суперкубок. Финал
11 января 19:00, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
Ямаль   Араухо
90’
+3’
де Йонг
90’
+1’
Педри
86’
Рафинья   Рэшфорд
83’
Эрик Гарсия   Мартин
83’
82’
Винисиус Жуниор   Мастантуоно
82’
Камавинга   Себальос
82’
Альваро Каррерас
76’
Хейсен   Алаба
76’
Гонсало Гарсия   Мбаппе
  Рафинья
73’
68’
Вальверде   Гюлер
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Фермин Лопес   Ольмо
66’
Эрик Гарсия
57’
57’
Вальверде
57’
Асенсио
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Гонсало Гарсия
  Левандовски
45’
+4’
45’
+2’
  Винисиус Жуниор
  Рафинья
36’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Левандовски, Ямаль
Запасные: Шченсны, Бардагжи, Рэшфорд, тер Стеген, Мартин, Араухо, Ольмо, Маркес, Берналь, Касадо, Ферран Торрес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Тчуамени, Асенсио, Родриго, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор
Запасные: Рюдигер, Алаба, Гюлер, Мастантуоно, Давид Хименес, Питарч, Себальос, Мбаппе, Лунин, Фран Гарсия, Карвахаль
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36313 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРеал Мадрид
logoСуперкубок Испании
logoБарселона
logoКласико
онлайны
logoРафинья Диас
logoВинисиус Жуниор
logoРоберт Левандовски
logoГонсало Гарсия Торрес
logoКилиан Мбаппе
logoФренки де Йонг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52