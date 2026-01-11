Газзаев о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Очень колоритные люди. Гусев взял людей, которые ему помогут»

Газзаев о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: очень колоритные люди.

Экс‑тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался о том, что Юрий Жирков и Роман Шаронов вошли в тренерский штаб бело-голубых во главе с Роланом Гусевым.

«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в Высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб. Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь.

Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно. Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», — сказал Газзаев.