Газзаев о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Очень колоритные люди. Гусев взял людей, которые ему помогут»
Газзаев о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: очень колоритные люди.
Экс‑тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался о том, что Юрий Жирков и Роман Шаронов вошли в тренерский штаб бело-голубых во главе с Роланом Гусевым.
«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в Высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб. Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь.
Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно. Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», — сказал Газзаев.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36311 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости