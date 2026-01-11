«Арсенал» разнес «Портсмут» в Кубке Англии – 4:1! Мартинелли сделал хет-трик, Мадуэке не реализовал пенальти

«Арсенал» победил «Портсмут» (4:1).

«Портсмут » проиграл «Арсеналу » (1:4) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Фраттон Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 3-й минуте счет открыл нападающий хозяев Колби Бишоп. На 8-й хавбек Эндри Доззелл отправил мяч в свои ворота. На 25-й вингер Габриэл Мартинелли вывел лондонцев вперед. На 43-й минуте Нони Мадуэке не реализовал пенальти, который сам и заработал. На 51-й Мартинелли сделал дубль, а на 72-й стал автором хет-трика.

