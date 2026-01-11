  • Спортс
  • «Арсенал» разнес «Портсмут» в Кубке Англии – 4:1! Мартинелли сделал хет-трик, Мадуэке не реализовал пенальти
«Арсенал» разнес «Портсмут» в Кубке Англии – 4:1! Мартинелли сделал хет-трик, Мадуэке не реализовал пенальти

«Арсенал» победил «Портсмут» (4:1).

«Портсмут» проиграл «Арсеналу» (1:4) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч проходил на стадионе «Фраттон Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 3-й минуте счет открыл нападающий хозяев Колби Бишоп. На 8-й хавбек Эндри Доззелл отправил мяч в свои ворота. На 25-й вингер Габриэл Мартинелли вывел лондонцев вперед. На 43-й минуте Нони Мадуэке не реализовал пенальти, который сам и заработал. На 51-й Мартинелли сделал дубль, а на 72-й стал автором хет-трика.

Кубок Англии. 3-й раунд
11 января 14:00, Фраттон Парк
Логотип домашней команды
Портсмут
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
82’
Мартинелли   Субименди
76’
Габриэл   Салмон
Суонсон   Уильямс
73’
Сегечич   Свифт
73’
72’
  Мартинелли
69’
Уайт   Тимбер
69’
Нванери   Эдегор
69’
Габриэл Жезус   Хавертц
68’
Уайт
Шонесси   Огилви
62’
Ле Ру   Пэк
62’
Ле Ру
55’
51’
  Мартинелли
2тайм
Перерыв
45’
Льюис-Скелли
43’
Мадуэке
Блэр   Уме
40’
25’
  Мартинелли
8’
  Доззелл
  Бишоп
3’
Портсмут
Берсик, Суонсон, Шонесси, Пул, Девлин, Ле Ру, Доззелл, Блэр, Чаплин, Сегечич, Бишоп
Запасные: Киллип, Свифт, Уме, Боват, Уильямс, Фаррелл, Пэк, Кирк, Огилви
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл, Нергор, Уайт, Эзе, Мерино, Нванери, Мартинелли, Габриэл Жезус, Мадуэке
Запасные: Райя, Салмон, Дьокереш, Эдегор, Тимбер, Сака, Субименди, Райс, Хавертц
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Колби Бишоп
Эндри Доззелл
logoГабриэл Мартинелли
logoНони Мадуэке
