Матч окончен
«Арсенал» разнес «Портсмут» в Кубке Англии – 4:1! Мартинелли сделал хет-трик, Мадуэке не реализовал пенальти
«Арсенал» победил «Портсмут» (4:1).
Матч проходил на стадионе «Фраттон Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 3-й минуте счет открыл нападающий хозяев Колби Бишоп. На 8-й хавбек Эндри Доззелл отправил мяч в свои ворота. На 25-й вингер Габриэл Мартинелли вывел лондонцев вперед. На 43-й минуте Нони Мадуэке не реализовал пенальти, который сам и заработал. На 51-й Мартинелли сделал дубль, а на 72-й стал автором хет-трика.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
